Уходящие из России финские фирмы продавались за полцены

Уход из России оказался сложным для большинства финских компаний. Две трети из опрошенных изданием 50 фирм заявили, что либо уже покинули РФ, либо собираются это сделать.

Журналисты получили ответы от 19 из 20 самых крупных компаний в Финляндии. Только 10% из 50 фирм опрошенных сказали, что остаются в России, но они все равно сокращают деятельность.

Причиной тому во многом стало общественное давление в своей стране. Так, Fazer в феврале, когда спецоперация на Украине только началась, заявил, что сохранит свои пекарни в России. Но в Финляндии после этого компанию призвали бойкотировать. Так что в марте пришлось продать бизнес.

Суммы сделок финские предприниматели не раскрывают. Но говорят, что продавали компании за полцены, в ряде случаев даже меньше. // Фото: pxhere.com