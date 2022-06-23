В Финляндии на лето закрывают муниципальные учреждения

В летнее время часть муниципальных услуг будет недоступна или ограничена, пишет Gazeta.fi. Объяснений с связи с предпринимаемыми шагами нет, но, скорее всего, действия связаны с энергосбережением в сложившихся экономических условиях.

Так, в Хельсинки часть районных поликлиник, консультативных пунктов, а также стоматологических отделений и бюро социального обеспечения вовсе закроются на лето, или продолжат работу в ограниченном формате.

Сократят время рабочего графика и центры психиатрии, наркологии. Также изменится режим работы районных бюро социального обеспечения, материнских и детских консультаций и других подразделений медицинского и социального обслуживания. А при появлении симптомов COVID-19 жителям финской столицы советуют оценивать степень тяжести заболевания на одной из электронных площадок. Фото: pxhere.com.