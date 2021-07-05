Удалять из интернета порочащую информацию можно будет без суда

Президент России подписал закон, по которому сайты должны будут удалить порочащую информацию без решения суда, а лишь на основании заявления гражданина и решения прокуратуры. В противном случае страницу может заблокировать Роскомнадзор, сообщает tjournal.ru.

Чтобы защитить свою репутацию, пострадавший должен написать заявление и подтвердить документами, что опубликованная информация «порочит его честь и достоинство и связана с обвинением в совершении преступления». Прокуратура должна проверить заявление и изложенные факты в течение 10 дней, а затем выдать заключение. Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры.

Если жалоба подтвердится, данные передадут в Роскомнадзор. Он и будет контролировать выполнение предписания. В противном случае ведомство может «ограничить доступ к информационным ресурсам».