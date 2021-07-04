04 июля 2021, 11:58
Политика

Путин подписал Указ об утверждении Стратегии национальной безопасности

Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез подготовил по поручению главы государства

Президент Путин подписал Указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня опубликования.

«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных целей развития»,

– говорится тексте указа.

Отмечается, что Стратегия основана на «неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности России и социально-экономического развития страны».

В Стратегии, в частности говорится, что одним из путей обеспечения экономической безопасности является сокращение использование доллара во внешнеэкономической деятельности и производства вакцин против актуальных инфекционных заболеваний. // Фото: shnyagi.net

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Россия
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