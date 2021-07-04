Президент Путин подписал Указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня опубликования.

«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных целей развития»,

– говорится тексте указа.

Отмечается, что Стратегия основана на «неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности России и социально-экономического развития страны».

В Стратегии, в частности говорится, что одним из путей обеспечения экономической безопасности является сокращение использование доллара во внешнеэкономической деятельности и производства вакцин против актуальных инфекционных заболеваний. // Фото: shnyagi.net