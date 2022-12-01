Учительница подралась с ребенком в российской школе

В одном из поселков Красноярского края в школе произошел конфликт между учительницей и девятилетним мальчиком, который закончился дракой. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.

По данным ведомства, все случилось 24 ноября. В полицию поступили заявления и от 53-летней учительницы, и от родителей ребенка. Обе стороны сообщали о полученных телесных повреждениях.

Стражи порядка выясняют, что конкретно произошло в школе. Педагогу и ученику были выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что семья ребенка ранее в поле зрения органов не попадала. Обстоятельства случившегося выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. // Фото: unsplash.com