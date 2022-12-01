Девушка умерла, когда за ее братом-уклонистом пришли из военкомата

К уклонявшемуся от армии призывнику в подмосковном Лосино-Петровском пришли домой из военкомата. Дверь открыла его юная сестра и умерла от стресса, пишет «Московский комсомолец».

Молодой человек несколько раз не явился по повесткам в военкомат, тогда к нему домой пришли вместе с участковым. У его 22-летней сестры было больное сердце, девушка жила с кардиостимулятором.

Она открыла дверь и успела предупредить брата. Когда полицейские и сотрудники военкомата зашли в квартиру, парень делал сестре искусственное дыхание, она лежала на полу.

Девушка потеряла сознание, приехавшая бригада скорой помощи не смогла ее спасти. Они с братом жили одни, мать умерла в прошлом году. Из-за смерти сестры брата не будут забирать в армию в осенний призыв. // фото: freepik.com