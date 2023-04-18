Учителей из Карелии приглашают принять участие в педагогическом форуме

Классных руководителей и кураторов групп СПО из карельских школ и колледжей приглашают принять участие в III Всероссийском форуме классных руководителей и наставников (ФКР). Мероприятие проводится как одно из центральных событий Года педагога и наставника в России.

С призывом принять участие в отборочном этапе ФКР к педагогам республики обратилась учитель английского и немецкого языков из петрозаводского лицея № 40 Татьяна Цыплухина. Кстати, педагог успешно прошла отборочный тур вместе с другими учителями республики.

Коллеги, принимайте участие в Форуме классных руководителей, не бойтесь. Вы все можете, все умеете. Форум дает большой заряд энергии, сил, вдохновения, мотивации на дальнейшую работу, помогает поверить в свои силы. Дерзайте!

Чтобы стать участником ФКР, учителям необходимо пройти онлайн-анкетирование, тестирование по основам педагогики и занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя, а также снять видеовизитку «Моя воспитательная инициатива». По словам Татьяны Цыплухиной, чтобы пройти тренажер, потребовалось 2-3 часа времени, поэтому не стоит выполнять эти задания на ночь. Желательно, чтобы было свободное, спокойное время, и чтобы конкурсанта никто не отвлекал.

Первая смена форума – для классных руководителей начальных классов, коррекционных школ и кураторов СПО. Во второй примут участие классные руководители старших и средних классов. Центральное событие – концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

В масштабном мероприятии, которое пройдет с 3 по 7 октября в Москве, примут участие три тысячи педагогов со всей России. Прием заявок продлится до 20 апреля. Для удобства регистрации организаторы ФКР совместно с соцсетью «ВКонтакте» создали мини-приложение.

Напомним, что форум проводится Министерством просвещения РФ, а «Диалог Регионы» является партнером ФКР.