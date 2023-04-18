Большинство жителей СЗФО майские каникулы проведут на даче или дома

Более половины жителей СЗФО намерены заплатить за свои майские каникулы не больше 20 тысяч рублей.

37% респондентов намерены провести майские каникулы на даче или в загородном доме. 27% будут отдыхать дома. Каждый пятый житель СЗФО и вовсе не планирует отдыхать в эти дни, поскольку будет работать. В путешествие по России собираются 10% опрошенных, за границу - 1%.

Лишь 8% уже забронировали поездку на майские праздники и купили билеты. 60% не бронируют поездку «на майские», потому что не собираются никуда уезжать. 21% не делают этого, потому что не определились окончательно со своими планами. 7% намерены бронировать поездку и покупать билеты в последний момент. Остальные сообщили, что им такая бронь не требуется.

54% опрошенных на Северо-Западе готовы потратить на майские каникулы не больше 20 тысяч рублей. Причем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель оказался выше, чем в среднем по федеральному округу, и составил 59%. 9% респондентов надеются уложиться в 20-50 тысяч, а 4% намерены раскошелиться на 50-100 тысяч рублей. При этом треть опрошенных намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.

* Опрос проведен 10-14 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.