Ученые назвали факторы, которые влияют на продолжительность жизни

Ученым всего мира пока не удалось открыть философский камень, однако исследователи не устают посвящать труды вопросу, как продлить жизнь человека.

Так, финские исследователи представили результат многолетних наблюдений за факторами, которые влияют на ожидаемую продолжительность жизни. С 1987 года по 2007 участниками исследования стали 38 549 человек в возрасте от 25 до 74 лет. За участниками исследования ученые продолжали наблюдать до конца 2014 года. Их выводы представлены в журнале BMJ Open, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что годы жизни человека сокращают курение, диабет, стресс. Так, у мужчин из-за постоянного стресса продолжительность жизни сокращается на 2,8, у женщин - на 2,3 года. По мнению ученых, многое зависит от уровня переживания стресса и внутренней сравнительной оценки.

Например, когда индивид считал, что переживает такой же стресс, как и окружающие, то это не сказывалось на продолжительности его жизни. Если же ему казалось, что его стресс больше, то это оказывало негативное влияние. Еще одним фактором, снижающим продолжительность жизни у мужчин, стал недостаток физических упражнений.

Вдобавок ученые назвали фактор, который наоборот может увеличить продолжительность жизни. оказалось, что это потребление большого количества фруктов и овощей способно увеличить продолжительность жизни: фруктов — на 1,4 года, овощей — на 0,9 года.