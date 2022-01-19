Ученые научились просчитывать риск преждевременной смерти по глазам

Китайские ученые считают, что на риск преждевременной смерти может указывать существенная разница между возрастом человека и сетчатки глаз, передает РИА Новости. Результаты исследования, которое велось с 2006 года, представлены в журнале British Journal of Ophthalmology.

Ученые изучили изображения глазного дна порядка 47 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Для обработки данных использовались алгоритмы машинного обучения. Если возраст сетчатки глаз был на год больше биологического возраста человека, то вероятность смерти в следующие одиннадцать лет возрастала на 2-3%.

За время исследования умерли около 5% от общего числа участников. Почти 55% из них умерли от онкологии, смерть остальных участников была связана с другими причинами. Доля пациентов, у которых разница составляла 3, 5 и 10 лет, достигала 51, 28 и 4,5% соответственно. (фото pixabay.com, SharonMcCutcheon)