Умер старейший мужчина в мире

В Испании умер старейший мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Ему было 112 лет. О смерти долгожителя сообщает РИА Новости со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.

«Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день»,

- говорится в сообщении.

Рекордсмен родился 11 февраля 1909 года в городе Леон. Мужчина вспоминал, что из-за небольшого роста, который составлял 150 сантиметров, его не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании, и он открыл обувное дело и начал изготавливать обувь для солдат. В свободное время испанец любил играть в футбол и болел за команду из родного города.

У Сатурнино де ла Фуэнте Гарсии было семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука. Фото pixabay.com/kundennote_com