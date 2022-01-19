19 января 2022, 07:58
Умер старейший мужчина в мире
Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия менее месяца не дожил до своего 113-летия
В Испании умер старейший мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Ему было 112 лет. О смерти долгожителя сообщает РИА Новости со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.
«Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день»,
- говорится в сообщении.
Рекордсмен родился 11 февраля 1909 года в городе Леон. Мужчина вспоминал, что из-за небольшого роста, который составлял 150 сантиметров, его не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании, и он открыл обувное дело и начал изготавливать обувь для солдат. В свободное время испанец любил играть в футбол и болел за команду из родного города.
У Сатурнино де ла Фуэнте Гарсии было семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука. Фото pixabay.com/kundennote_com