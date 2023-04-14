Участников группового изнасилования детей арестовали спустя 30 лет

Следователи предполагают, что двух девочек 11 и 13 лет насиловали трое, один из возможных злоумышленников умер в 2011 году.

Преступление было совершено осенью 1993 года в Петрозаводске. Было возбуждено уголовное дело, у следователей были подозреваемые, но доказательств не хватало, чтобы привлечь их к ответственности. Очевидцев не было, а потерпевшие дети в силу возраста и психологического состояния не смогли тогда с уверенностью опознать насильников. Подозреваемые обеспечили себе алиби, а потом покинули Карелию.

В этом году в рамках работы по раскрытию преступлений «прошлых лет» после изучения материалов дела криминалисты открыли предварительное следствие. В итоге были проведены дополнительные следственные действия. Потерпевших, которые также уехали из республики, допросили. Следователи установили и допросили возможных лиц, обладающих интересующими сведениями.

«Благодаря принятым мерам, следствием собраны неоспоримые доказательства причастности к совершению противоправных действий трех уроженцев Дагестанской АССР»,

- сообщили в пресс-службе карельского СУСК.

Подозреваемых задержали в Дагестане и доставили в столицу Карелии. Мужчина предъявили обвинение по статье об изнасиловании ребенка. Их заключили под стражу. // фото и видео пресс-центр СУСК по РК