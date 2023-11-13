Убытки лесопромышленного холдинга Segezha Group превысили 10 млрд

Лесопромышленный холдинг Segezha Group понес крупные убытки за девять месяцев этого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев года составил 10,897 млрд руб. В прошлом году за аналогичный период холдинг получил прибыль в размере 7,024 млрд руб.

Выручка за девять месяцев снизилась на 20%, до 63,71 млрд руб. Но за третий квартал выручка выросла на 13% по сравнению со вторым кварталом, до 23,923 млрд руб. В холдинге заявили, это связано с ростом объемов реализации готовой продукции, и эффектом от ослабления рубля к основным иностранным валютам.

Чистый убыток за третий квартал понизился на 17% по сравнению со вторым, до 3,24 млрд руб. // фото «Петрозаводск говорит»