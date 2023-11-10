10 ноября 2023, 09:09
Цены на некоторые жизненно важные лекарства заморозили
Российское правительство постановило, что стоимость важных препаратов не должна расти
Правительство РФ заморозило предельные цены, по которым производители продают некоторые жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Соответствующее постановление премьер Михаил Мишустин подписал 9 ноября, оно опубликовано на сайте правовых актов.
В документе сказано, что цены на такие препараты будут оставаться неизменными вплоть до 1 января 2025 года.
Кроме того, регистрационные удостоверения медицинских препаратов со сроком действия до 1 января 2024 года будут действительны до 1 января 2025 года. Они подлежат замене Минздравом РФ без прохождения государственной регистрации. // фото: «Петрозаводск говорит»