Цены на некоторые жизненно важные лекарства заморозили

Правительство РФ заморозило предельные цены, по которым производители продают некоторые жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Соответствующее постановление премьер Михаил Мишустин подписал 9 ноября, оно опубликовано на сайте правовых актов.

В документе сказано, что цены на такие препараты будут оставаться неизменными вплоть до 1 января 2025 года.

Кроме того, регистрационные удостоверения медицинских препаратов со сроком действия до 1 января 2024 года будут действительны до 1 января 2025 года. Они подлежат замене Минздравом РФ без прохождения государственной регистрации. // фото: «Петрозаводск говорит»