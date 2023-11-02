Изменить систему тарифов на электроэнергию хотят в России

Систему тарифов на электроэнергию для граждан задумали пересмотреть в России. Тарифы хотят привязать к объемам потребления, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Дифференциацию ставок хотят переложить на регионы. Кто поддержит, сможет по-прежнему превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов) по разработанной ФАС формуле. Если власти на местах решат ничего не менять в тарифах для граждан, то должны будут субсидировать их из своих бюджетов.

Внедрить новую систему предлагают с 1 января будущего года. // фото «Петрозаводск говорит»