Убийцу Дианы Фроловой отправят на неприступный Огненный остров

Надругавшийся над 25-летней Дианой Фроловой и жестоко убивший ее 52-летний Василий Петров отправится в исправительную колонию особого режима № 5. Убийца и расчленитель будет отбывать пожизненный срок в одной из самых суровых тюрем России, пишет Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться».

Колония расположена около Белозерска Вологодской области, считается, что из нее нельзя сбежать. Дело в том, что ИК-5 базируется на Огненном острове посреди Новозера.

Сообщения с большой землей на острове нет, только деревянный мост до другого острова, где живут надзиратели и охранники. С этого острова на берег добраться можно тоже только по мосту.

Сейчас в колонии содержат 200 преступников, осужденных пожизненно. Всего она рассчитана на 500 человек.

Напомним, Петров расправился с юной петрозаводчанкой в июне минувшего года. Изнасиловал ее, потом зарезал ударом ножа в сердце и расчленил тело. Останки вынес из дома в пакетах и сбросил в болото. // фото: СУ СКР по региону