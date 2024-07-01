Автомобиль сбил лося на трассе под Петрозаводском

Вечером 30 июня на 17-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает паблик отряда противопожарной службы Прионежского района.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 22 часа. На место выехали спасатели из пожарной части №47. Выяснилось, что атомобиль «Форд» сбил лося, который перебегал дорогу.

В результате аварии два человека получили травмы, один из них был госпитализирован. Животное погибло. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото отряда противопожарной службы Прионежского района