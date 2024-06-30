Житель Карелии забил приятеля до смерти скалкой за беспорядок в доме

Совместная выпивка плохо закончилась для двух жителей Питкярантского района. Один погиб, второго отправили за решетку, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мужчины проводили время за возлияниями ночью 15 января, потом поссорились. Гость учинил беспорядок в доме хозяина, тому это не понравилось.

Мужчина умышленно нанес приятелю как минимум 10 ударов деревянной скалкой по голове. Он также избивал собутыльника кулаками и ногами. В итоге потерпевший скончался на месте происшествия.

Убийцу приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил заявленный матерью убитого гражданский иск. В возмещение компенсации морального вреда с подсудимого взыскали миллион рублей. // фото: pixabay.com