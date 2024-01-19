Убитого мужчину нашли в снегу на обочине дороги в Карелии

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в убийстве приятеля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась в деревне Уукса. Как рассказали в МВД по РК, ранним утром 15 января в полицию поступило сообщение от местного жителя. При уборке снега на обочине дороги он нашел труп мужчины, на котором практически не было одежды. Имелись признаки насильственной смерти.

На месте работали сотрудники полиции и СК. Выянилось, что убитый - 38-летний местный житель. Оказалось, что накануне он отдыхал у приятеля. Тот и попал под подозрение. В тот вечер гость повредил мебель в доме своего собутыльника, что очень не понравилось хозяину. Тот взял металлическую палку и нанес множество ударов гостю. Мужчина умер от травмы печени. После этого убийца оттащил труп подальше от дома и оставил рядом с ним мобильник и одежду жертвы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека. Подозреваемый арестован. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann