19 января 2024, 14:08
Скрывающуюся от суда женщину ищут в Петрозаводске
Полиция просит помочь в розыске Натальи Антроповой
Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводску разыскивают Антропову Наталью Владимировну. Они просят помочь всех, кто может это сделать, сообщили в МВД Карелии.
Женщину 1975 года рождения обвиняют в совершении имущественного преступления. Но она скрылась от суда.
Всех, у кого есть сведения о ее местонахождении, просят сообщить по номерам: 8 99 6 1127407, 8 981 4058 521. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии