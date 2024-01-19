Скрывающуюся от суда женщину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводску разыскивают Антропову Наталью Владимировну. Они просят помочь всех, кто может это сделать, сообщили в МВД Карелии.

Женщину 1975 года рождения обвиняют в совершении имущественного преступления. Но она скрылась от суда.

Всех, у кого есть сведения о ее местонахождении, просят сообщить по номерам: 8 99 6 1127407, 8 981 4058 521. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии