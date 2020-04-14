У жительницы Беломорска, обругавшей полицейского, отобрали троих детей

Жительница Беломорского района, мать троих детей, может быть лишена родительских прав из-за непогашенного штрафа в 10 тысяч рублей, сообщает служба карельских приставов.

Как сообщает ведомство, женщина весной 2019 года, будучи нетрезвой, при свидетелях оскорбила инспектора по делам несовершеннолетних. За это она была осуждена и приговорена к уголовному штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Учитывая, что у женщины на иждивении находилось трое детей, суд предоставил ей рассрочку, но должница сроки по уплате штрафа не соблюдала. Тогда приставы попытались заменить штраф на какое-то иное наказание, но суд отказал опять же по причине наличия троих детей, одному из которых не исполнилось и трех лет.

«Одновременно в другом судебном заседании в отношении осужденной должницы было вынесено решение об ограничении ее в родительских правах сроком на 6 месяцев. В настоящее время дети переданы органам опеки»,

- пишут приставы.

В ведомстве добавляют, что если уголовный штраф не будет оплачен должницей по истечении указанного срока судом, то будет рассматриваться вопрос о лишении должника родительских прав.

«В этом случае судебный пристав-исполнитель снова обратится в суд с представлением о замене должнице наказания с уголовного штрафа на иной вид наказания – от отбывания исправительных работ до реального лишения свободы».