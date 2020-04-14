Работодателю грозит срок за невыплату зарплаты работникам

Предприниматель Олонецкого района Карелии стал фигурантом уголовного дела за невыплату зарплаты в течение двух месяцев из-за корыстной заинтересованности, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, с декабря 2019 года по январь 2020 года руководство общества с ограниченной ответственностью не выплачивало заработную плату своим 6 работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила 192 тысячи рублей.

Следствие продолжается. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.