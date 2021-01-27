У рыбаков в Карелии за неделю отобрали более 30 килограммов рыбы

Рыбоохрана Северо-Западного территориального управления Росрыболовства за неделю выявила 71 административное нарушение в области охраны водных биоресурсов. Любители зимней рыбалки заплатили штрафы на 273 тысячи рублей,66 незаконных орудий лова и 56 килограммов рыбы, сообщает пресс-служба управления.

Также инспекторы рыбоохраны составили 15 протоколов об административных правонарушениях за просроченные штрафы.

В частности, в Карелии было выявлено 12 административных правонарушений, изъято 31 кг рыбы и 31 незаконное орудие лова. Составлен один протокол об административном правонарушении за неуплату штрафа в установленный законом срок. (фото fishermanblog.ru)