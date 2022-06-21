У молодого человека злоумышленник вымогал 30 тысяч рублей

В Петрозаводске ведется дознание по уголовному делу о вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе МВД, в полицию обратился 19-летний житель Петрозаводска и сообщил, что у него вымогают деньги за то, чего он не совершал.

Со слов заявителя, в одном из общежитий города он встретил 18-летнего знакомого, который начал высказывать претензии – якобы когда-то петрозаводчанин угнал и повредил его отечественный автомобиль, и потребовал компенсации – 30 тысяч рублей. Кроме того, злумышленник высказывал угрозу.

«Потерпевший, понимая, что никогда не преступал черту закона, отказался отдавать деньги. Когда через месяц у него вновь потребовали выплату долга, он, опасаясь насилия, обратился в правоохранительные органы. В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Ведется дознание",

- рассказали в полиции. Фото: мвд.рф.