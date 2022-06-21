Отсидевшую срок жительницу Карелии будут судить за переезд

Жительница Прионежского района стала фигуранткой уголовного дела, потому что не сообщила о своем переезде. Дело в том, что она освободилась из колонии, где отбывала срок за тяжкое преступление, сообщили в прокуратуре Карелии.

Из мест лишения свободы 37-летняя женщина вышла в декабре минувшего года. Она должна была жить по месту своей регистрации, то есть в Прионежском районе.

Суд решил осуществлять за ней административный надзор в течение 8 лет. Женщина, как положено, встала на учет. Но в период с марта по май этого года поменяла место жительства. И орган внутренних дел об этом не уведомила.

В отношении нее возбудили уголовное дело об уклонении от административного надзора, его уже передали в суд. Фигурантка может снова отправиться в колонию на срок до одного года. // Фото: pxhere.com