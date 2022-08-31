У Карелии больше нет банковских долгов

В этом году Карелия заместила все коммерческие займы федеральными бюджетными кредитами под минимальную ставку 0,1%. Таким образом, на обслуживании государственного долга образовалась экономия, которую республика перенаправила на первоочередные расходы, сообщили в министерстве финансов республики.

«Сегодня Карелия не имеет долгов перед коммерческими банками. Наша сегодняшняя кредитная линия – это линия развития. Кредиты, которая республика получает под минимальную процентную ставку, мы можем использовать для развития своего инвестиционного потенциала. Это серьезный результат работы финансово-экономического блока правительства»,

- отметил Артур Парфенчиков.

Глава региона дал поручение профильным министерствам в рамках проектной деятельности проработать возможности, которые позволят республике вложить дополнительные федеральные средства в развитие приграничных территорий, строительство жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорог.

Согласно отчету, который представила министр финансов Елена Антошина, за прошедшие полгода общее поступление доходов в бюджет Карелии составило 34,9 млрд рублей. Это выше уровня аналогичного периода 2021 года на 23%. Расходы исполнены в сумме 33,5 млрд рублей, с ростом к уровню прошлого года на 27%. Профицит составил 1,4 млрд рублей.

Министр отметила, что в республике сохраняются высокие темпы роста поступления доходов за счет работы реального сектора экономики. Он обеспечивает порядка 93% прироста налоговых поступлений. Фото: pxhere.