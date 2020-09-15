У части привитых от COVID-19 добровольцев появились побочные эффекты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о первых результатах пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». На побочные эффекты от прививки от коронавируса пожаловались около 14% добровольцев. В числе неприятных ощущений - слабость, температура и боли в мышцах, передает ТАСС.

«Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются», - заявил министр.

По его словам, первая партия вакцины доставляется в регионы. Первыми препарат получат медики, учителя и работники других профессий, которые много контактируют с населением.

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