Россиян предупредили об опасности переболевших коронавирусом

Переболевший коронавирусом человек может продолжать выделять вирус в течение некоторого времени. В России зафиксирован период 48 дней, за границей – 90 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, у человека может не быть никаких симптомов.

«Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», - приводит РИА Новости слова Поповой.

Также, по словам главы ведомства, Россия находится на 106-м месте в мире по уровню летальности от коронавируса и на 40 по уровню заболеваемости, исходя из расчета на 100 тысяч человек, передает РБК.