Россиянам пообещали рост пенсии в 2021 году

В Министерстве труда РФ, ссылаясь на подготовленный проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, рассказали, что «в соответствии с нормами закона индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий – на уровне 2,6%», пишет ТАСС.

В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей.

«На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей»,

– говорится в сообщении.

Ранее в Минтруде рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. ПФР обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.