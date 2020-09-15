150 человек умерли за сутки от коронавируса в России

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 5529 человек. Умерли 150 пациентов. Выздоровели 5605 человек, такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 730. В Санкт-Петербурге 206 новых случаев, в Архангельской области - 88, в Мурманской области - 72, в Ленинградской области - 38.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 выявлен 1 073 849 раз. Летальным исходом закончились 18 785 случаев. Выздоровели уже 884 305 человек.