Тяжело больную малышку обеспечили жизненно важным лекарством через суд

Родные 10-летней девочки в Карелии вынуждены было обратиться за помощью в прокуратуру. Ребенок не мог получить жизненно необходимое лекарство, сообщили в надзорном ведомстве.

Малышка страдает тяжелым легочным заболеванием, по закону ее обязаны обеспечивать нужными препаратами. Но их маленькая пациентка не получала, поэтому не могла проводить нужные ингаляции.

Прокурор подал иск с суд с требованием обязать Минздрав Карелии бесперебойно обеспечить больную препаратом на весь срок, пока он будет нужен. Иск удовлетворили, решение обратили к немедленному исполнению. // Фото: pixabay.com