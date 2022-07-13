К 800-летию крещения карел в регионе реализуют несколько проектов

В 2027 году в республике отметят 800-летие крещения карел. Указ об этом подписан президентом Владимиром Путиным. Глава региона Артур Парфенчиков рассказал о некоторых проектах в поселке Куркиёки, которые планируют реализовать к этому времени.

Так, необходимо привести в порядок муниципальный музей, где разместится выставка о становлении православия в Карелии. Также планируется привести в порядок соседнее историческое здание, которому, как и музею, более 130 лет, и в котором в свое время работала высшая школа земледелия. По словам губернатора, в нем создадут культурно-досуговый центр.

Еще один интересный проект – воссоздание на вершинах скал системы сигнальных огней, с помощью которых наши предки оповещали о приближении врага. В проекте – возведение часовни на месте разрушенной кирхи. Кроме культурно-исторических объектов власти планируют привести в порядок дороги и инфраструктуру поселка, на центральной площади которого разместится площадка празднования круглой даты.

«Почему именно Куркиёки? Этот поселок историки называют первой столицей карел. Куркиекская, она же Кирьяжская земля пережила немало набегов врагов. Изначально здесь были построены православные церкви, когда крестили карелов, затем их разрушили шведы»,

- объяснил Артур Парфенчиков. Фото: vk.com/aparfenchikov.