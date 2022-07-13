Рейсы автобусов могут задерживаться и срываться

Администрация автовокзала в Петрозаводске сообщила на своем сайте, что пассажирам следует приготовиться к сбоям в расписании.

Возможны срывы рейсов на Шуйском направлении и задержки отправления и прибытия на других маршрутах.

Это связано с перекрытием железнодорожного переезда, расположенного на Шуйском шоссе. Ограничения ввели 13 июля, поэтому автобусы могут задерживаться. // Фото: Автовокзал Петрозаводска/ВКонтакте