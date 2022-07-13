Жителям Карелии напомнили, куда можно сообщить о ДТП и состоянии дорог
В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи напомнили жителям Карелии, куда можно сообщить о произошедших на дорогах региона ДТП, погодных условиях, работающей или не работающей технике, а также о состоянии самих трасс.
По вопросам, связанным с содержанием региональных автодорог, следует звонить по круглосуточному телефону диспетчерской службы Управтодора: +7(8142) 59-99-89, где специалисты ведут сбор информации о состоянии дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Вашу информацию также примут в Управлении автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск по телефону: +7(8142) 44-44-77.
Кроме того, в республике обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети, необходимо звонить по телефонам ЕДДС:
- Петрозаводский городской округ (8142) 78-49-41, 051
- Пудожский район (81452) 5-27-00
- Сортавальский район (81430) 4-70-00
- Пряжинский район (81456) 3-21-90
- Олонецкий район (81436) 4-12-40
- Муезерский район (81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16
- Костомукшский городской округ (81459) 5-23-35
- Суоярвский район (81457) 5-14-98
- Беломорский район (81437) 5-42-90
- Кондопожский район (81451) 7-98-75, +7 (900) 457-79-04
- Калевальский район (81454) 4-17-86
- Прионежский район (8142) 57-84-42, +7 (900) 463-00-73
- Лоухский район (81439) 5-21-38, +7 (960) 210-77-74
- Кемский район (81458) 5-46-97
- Лахденпохский район (81450) 4-34-09
- Медвежьегорский район (81434) 5-22-71
- Питкярантский район +7 (964) 317-50-91
- Сегежский район (81431) 4-32-44.
К слову, ранее «Петрозаводск говорит» сообщал телефоны автостанций. Фото: pxhere.