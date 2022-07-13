Жителям Карелии напомнили, куда можно сообщить о ДТП и состоянии дорог

В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи напомнили жителям Карелии, куда можно сообщить о произошедших на дорогах региона ДТП, погодных условиях, работающей или не работающей технике, а также о состоянии самих трасс.

По вопросам, связанным с содержанием региональных автодорог, следует звонить по круглосуточному телефону диспетчерской службы Управтодора: +7(8142) 59-99-89, где специалисты ведут сбор информации о состоянии дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Вашу информацию также примут в Управлении автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск по телефону: +7(8142) 44-44-77.

Кроме того, в республике обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети, необходимо звонить по телефонам ЕДДС:

Петрозаводский городской округ (8142) 78-49-41, 051

Пудожский район (81452) 5-27-00

Сортавальский район (81430) 4-70-00

Пряжинский район (81456) 3-21-90

Олонецкий район (81436) 4-12-40

Муезерский район (81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16

Костомукшский городской округ (81459) 5-23-35

Суоярвский район (81457) 5-14-98

Беломорский район (81437) 5-42-90

Кондопожский район (81451) 7-98-75, +7 (900) 457-79-04

Калевальский район (81454) 4-17-86

Прионежский район (8142) 57-84-42, +7 (900) 463-00-73

Лоухский район (81439) 5-21-38, +7 (960) 210-77-74

Кемский район (81458) 5-46-97

Лахденпохский район (81450) 4-34-09

Медвежьегорский район (81434) 5-22-71

Питкярантский район +7 (964) 317-50-91

Сегежский район (81431) 4-32-44.

К слову, ранее «Петрозаводск говорит» сообщал телефоны автостанций. Фото: pxhere.