Туристы активно поедут на карельские базы отдыха в январе

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, наиболее популярных у туристов для поездок на базы отдыха в январе 2023 года.

В список вошел карельский город Лахденпохья. Сутки проживания на базе отдыха там обойдутся путешественникам, в среднем, в 11 665 рублей. Туристы поедут в Лахденпохью на две ночи.

Первое место в рейтинге занял Архыз. В десятке также такие направления, как Осташков, Сочи, Рыбинск. // Фото: freepik.com