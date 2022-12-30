30 декабря 2022, 08:22
Общество

Туристы активно поедут на карельские базы отдыха в январе

Отдых в Приладожье обходится путешественникам в круглую сумму

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, наиболее популярных у туристов для поездок на базы отдыха в январе 2023 года.

В список вошел карельский город Лахденпохья. Сутки проживания на базе отдыха там обойдутся путешественникам, в среднем, в 11 665 рублей. Туристы поедут в Лахденпохью на две ночи.

Первое место в рейтинге занял Архыз. В десятке также такие направления, как Осташков, Сочи, Рыбинск. // Фото: freepik.com

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Метки: 
туристы
база отдыха
Лахденпохья
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архыз