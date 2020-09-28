Туристу грозит тюрьма за негативные отзывы об отеле

Гостиница, расположенная на острове Ко Чанг в Таиланде, подала в суд на одного из своих постояльцев, заявив, что его действия ударили по репутации отеля.

Причиной обращения в суд стали негативные отзывы об отдыхе в отеле, которые турист написал на разных сервисах, в том числе TripAdvisor и Google. Как сообщает РИА Новости, путешественнику может грозить максимальное наказание до двух лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч бат.

В своих отзывах туристах прошелся по персоналу отеля. Между тем персонал гостиницы в комментарии к отзыву обвинил туриста в нарушении правил поведения. В частности, мужчина пришел в ресторан со своим алкоголем. Отель пошел навстречу гостю и позволил не платить взнос 500 бат за принесенный напиток.

Отель подал иск против постояльца, заявив, что его действия нанесли ущерб репутации гостиницы. По сообщению СМИ, турист провел в тюрьме две ночи, но был выпущен под залог.

Отмечается, что законодательство в Таиланде допускает гражданские и уголовные иски в случаях клеветы или подозрения на нее.