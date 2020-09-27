Азербайджан начал контрнаступательную операцию в Карабахе

Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. Об этом заявило в воскресенье Минобороны страны, пишет ТАСС.

«С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта»,

– говорится в сообщении оборонного ведомства.

В свою очередь армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о начале войны с Азербайджаном, сообщает ura.news. По словам политика, вооруженные силы противника атакуют в направлении Нагорного Карабаха.

«Враг начал атаку на Арцах (непризнанная республика Нагорного Карабаха, – прим. ред.). Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет сообщена при необходимости»,

– написал Пашинян в своем Facebook.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.