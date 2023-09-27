27 сентября 2023, 20:12
Туристка пыталась сделать селфи и сорвалась с 50-метровой скалы
В Австралии спасли женщину, упавшую в пропасть
В Австралии туристка сорвалась с 50-метровой скалы при попытке сделать селфи. Об этом сообщает издание ABC News.
По данным источника, 22-летняя женщина подошла к краю обрыва, чтобы сделать кадр для социальных сетей. Туристка потеряла равновесие и упала на глазах своих друзей.
Отмечается, что пострадавшая выжила. Ее доставили в больницу со множественными переломами.
«Дело в том, что в законах физики нет пункта о селфи, а гравитация - это дорога в один конец», - сказал местный инспектор полиции Дэйф Файф. // Фото: unsplash.com / Steve Gale