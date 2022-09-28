Тропу на границе города и дикой природы проложат в Петрозаводске

К созданию «Большой Заозерской тропы» приступили в республиканской Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения. О создании нового туристического маршрута сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Тропу планируют проложить по окраинным районам, на границе города и дикой природы. Этот вопрос обсуждали 27 сентября на заседании Координационного совета по развитию туризма.



Мэр предложил разрабатывать маршрут, учитывая экологическую составляющую, а также краеведческую, историческую и археологическую. Например, посещение урочища Чертов стул в Соломенном можно дополнить рассказом о палеовулкане. // Фото: pixabay.com