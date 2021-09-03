Троллейбус третьего маршрута вернется на Зареку лишь в ноябре

Стало известно, когда на улицу Луначарского в Петрозаводске возвратят троллейбус № 3. Это произойдет без малого через два месяца, сообщили сотрудники Центра управления регионом в соцсетях.

Жители карельской столицы в паблике «Живой Петрозаводск» задали мэру вопрос насчет третьего троллейбуса. Транспорт первого маршрута запустили 2 сентября, а третий все еще не ходит.

Горожане пожаловались, что школьникам приходится очень долго ждать маршруток на остановках. Но они ходят редко и всегда переполнены.

В ЦУР Карелии ответили автору поста, что троллейбус № 3 вернется на свой маршрут только в ноябре.

«Маршрут указанного троллейбуса возобновится по завершении работ на улице Луначарского. Срок окончания работ 30 октября 2021 года», - гласит комментарий.

При этом неизвестно, по какой причине подрядчик не успел завершить ремонт дороги до начала учебного года. // Фото: transphoto