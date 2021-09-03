Segezha Group подарила юным боксерам полет на воздушном шаре

30 августа, накануне Дня знания и ко Всемирному дню бокса АО «Сегежский ЦБК» (Segezha Group, MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») подготовил для воспитанников подшефной спортивной секции «Ринг» специальный подарок – прогулку на воздушном шаре. На высоту птичьего полета поднялись ученики школы и их родители.

Segezha Group поддерживает школу бокса «Ринг» с 2017 года. За время шефства лесопромышленная компания оказала спортсменам материальную помощь на сумму более 1,5 млн рублей. Благодаря холдингу обновлена материальная база, приобретен необходимый спортивный инвентарь, в том числе снаряды для отработки ударов, штанги с набором блинов, гантели, перчатки и шлемы, современная акустическая система для тренировок, парадная спортивная форма, проведены ремонты в спортивном зале и хозяйственных помещениях. Теперь школа оборудована для полноценного тренировочного процесса.

Бокс является одним из самых популярных видов единоборств в Сегеже. По мнению родителей учеников, бокс развивает мышцы, укрепляет волю, развивает смелость и умение ориентироваться в любых ситуациях.

«Мы стремимся создать в городе комфортные условия для развития молодежи. Бокс – это система воспитания человека, гармоничного развития личности, закалки дисциплины, ответственности, терпения и силы духа»

- говорит советник генерального директора АО «Сегежский ЦБК» по социальным вопросам Натали Карапетян.

Сегежская школа бокса основана в 1962 году. Она объединяет более 5 тыс. выпускников, в том числе мастеров спорта. Боксёры из Сегежи трижды становились победителями всероссийских первенств.