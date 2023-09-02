02 сентября 2023, 09:41
Происшествия

Три жителя Карелии погибли в ходе специальной военной операции

Илья Онуфрийчук, Роман Макаров и Жамол Ражабов погибли в ходе СВО

Трагические вести продолжают поступать из зоны проведения специальной военной операции. В официальных источниках сообщили о гибели трех бойцов из Сортавалы, Петрозаводска и Пряжинского района.

Домой живыми не вернутся Илья Онуфрийчук, Роман Макаров и Жамол Ражабов. Один из бойцов был водителем автомобильного взвода, другой командовал отделением гаубичного артиллерийского взвода, третий был наводчиком мотострелкового отделения.

Региональные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших бойцов. // фото unsplash.com/ Caleb Hernandez Belmonte/ фото из официальных источников

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Метки: 
Илья Онуфрийчук
Роман Макаров
Жамол Ражабов
новости Карелии
СВО