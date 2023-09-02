Три жителя Карелии погибли в ходе специальной военной операции

Трагические вести продолжают поступать из зоны проведения специальной военной операции. В официальных источниках сообщили о гибели трех бойцов из Сортавалы, Петрозаводска и Пряжинского района.

Домой живыми не вернутся Илья Онуфрийчук, Роман Макаров и Жамол Ражабов. Один из бойцов был водителем автомобильного взвода, другой командовал отделением гаубичного артиллерийского взвода, третий был наводчиком мотострелкового отделения.

Региональные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших бойцов. // фото unsplash.com/ Caleb Hernandez Belmonte/ фото из официальных источников