02 сентября 2023, 09:41
Три жителя Карелии погибли в ходе специальной военной операции
Илья Онуфрийчук, Роман Макаров и Жамол Ражабов погибли в ходе СВО
Трагические вести продолжают поступать из зоны проведения специальной военной операции. В официальных источниках сообщили о гибели трех бойцов из Сортавалы, Петрозаводска и Пряжинского района.
Домой живыми не вернутся Илья Онуфрийчук, Роман Макаров и Жамол Ражабов. Один из бойцов был водителем автомобильного взвода, другой командовал отделением гаубичного артиллерийского взвода, третий был наводчиком мотострелкового отделения.
Региональные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших бойцов. // фото unsplash.com/ Caleb Hernandez Belmonte/ фото из официальных источников