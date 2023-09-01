Автомобиль вылетел в кювет на дороге под Медвежьегорском

Днем 1 сентября в Медвежьегорском районе произошло ДТП. Потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии на 18-м километре дороги Медвежьегорск - Великая Губа поступил на пульт дежурного в 14:18. На место выехали четверо специалистов. Выяснилось, что водитель автомобиля не справился с управлением, машина вылетела в кювет.

Информации о пострадавших в результате аварии пока нет. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe