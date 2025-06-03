Три водоема признали пригодными для купания в Санкт-Петербурге

К началу июня в Петербурге всего три водоема признали пригодными для купания, сообщил представитель регионального Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко.

В мае был осуществлен отбор проб, проведены лабораторные исследования воды на всех 24 пляжах. В трех местах качество воды соответствует нормативам: это Безымянное озеро в Красносельском районе, Первое Суздальское озеро и Ольгинский пруд в Выборгском районе.

Если в Санкт-Петербурге 24 официальных пляжа, то в Петрозаводске таких - ноль. Купаться в столице Карелии нигде нельзя. Поэтому и пробы воды никто не проводит. © «Петрозаводск говорит»