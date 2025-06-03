03 июня 2025, 13:55
Город у воды

Три водоема признали пригодными для купания в Санкт-Петербурге

В Петрозаводске официальных мест для купания нет вообще
фото: Петрозаводск говорит

К началу июня в Петербурге всего три водоема признали пригодными для купания, сообщил представитель регионального Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко.

В мае был осуществлен отбор проб, проведены лабораторные исследования воды на всех 24 пляжах. В трех местах качество воды соответствует нормативам: это Безымянное озеро в Красносельском районе, Первое Суздальское озеро и Ольгинский пруд в Выборгском районе.

Если в Санкт-Петербурге 24 официальных пляжа, то в Петрозаводске таких - ноль. Купаться в столице Карелии нигде нельзя. Поэтому и пробы воды никто не проводит. © «Петрозаводск говорит»

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новости россии
Санкт-Петербург
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