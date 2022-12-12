В три школы-интерната закупили современное оборудование

В этом году в школах-интернатах для детей с особенностями развития №23 в Петрозаводске, №18 в Повенце и №14 в Надвоицах модернизировали системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации и освещения. В коррекционных учреждениях отремонтировали полы, фасады и столовые.

Петрозаводская школа №23 получила в свои классы интерактивные доски для слабовидящих детей. Также в школе теперь есть приборы для прямого чтения и письма по Брайлю, устройство для создания тактильной графики, тактильные репродукции картин и портретов.

Улучшение условий стало возможным благодаря участию в программе капитального ремонта школ. По ней в Карелии отремонтируют 70 учебных заведений в течение 5 лет. // фото: пресс-служба правительства Карелии