Три с половиной миллиона выманили аферисты у двоих петрозаводчан

Все началось с телефонного звонка. Неизвестный представился 51-летней петрозаводчанке работником портала госуслуг и сообщил, что злоумышленники смогли взломать ее профиль и пытаются оформить кредит. Решением проблемы, как следует ожидать, стал совет самостоятельно обратиться в банк и оформить заявку от своего имени. Женщина поверила и оформила кредиты в нескольких финансовых учреждениях на общую сумму 2 млн 688 тысяч 500 рублей.

Продолжение схемы аферы было классическое – под руководством мошенника горожанка через банкомат перевела все средства на чужой счет. Спустя время женщина поделилась историей с коллегой, который посоветовал ей срочно обратиться в полицию. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В аналогичной ситуации оказался и 38-летней житель карельской столицы, которого обманули практически по той же схеме. С разницей лишь в сумме - мужчина оформил кредит на 850 тысяч рублей. Правоохранители напоминают гражданам о том, что не стоит доверяться неизвестным и переводить деньги по их указаниям, не устанавливать неизвестные приложения на телефоны, а при возникновении сомнений уточнять информацию самостоятельно по официальным номерам телефонов. // фото: unsplash.