22 января 2023, 11:22
В Новосибирске погиб прохожий, на которого с высоты упала девушка
Юная жительница Новосибирска могла страдать из-за несчастной любви
Трагедия произошла в центре Новосибирска 20 января. На улице Орджоникидзе из окна семиэтажки на проходящего мимо 17-летнего парня упала девушка. Скончались оба – она на месте, молодой человек в больнице через несколько часов, сообщает КП.ру.
Парень, на которого упала девушка, был обычным прохожим. В тот драматический момент он шел в магазин за продуктами после парикмахерской.
Друзья погибшей 16-летней девушки рассказали журналистам про неразделенную любовь подруги. При этом уточнили, что она не наркоманка и ничего не употребляла. // Фото: предоставлено nsk.kp.ru очевидцем.