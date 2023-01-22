В Новосибирске погиб прохожий, на которого с высоты упала девушка

Трагедия произошла в центре Новосибирска 20 января. На улице Орджоникидзе из окна семиэтажки на проходящего мимо 17-летнего парня упала девушка. Скончались оба – она на месте, молодой человек в больнице через несколько часов, сообщает КП.ру.

Парень, на которого упала девушка, был обычным прохожим. В тот драматический момент он шел в магазин за продуктами после парикмахерской.

Друзья погибшей 16-летней девушки рассказали журналистам про неразделенную любовь подруги. При этом уточнили, что она не наркоманка и ничего не употребляла. // Фото: предоставлено nsk.kp.ru очевидцем.