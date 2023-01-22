Молодого сегежанина подозревают в вовлечении в преступление подростка

В Сегеже 18-летний местный житель подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление. В июне прошлого года он, используя возрастное превосходство, предложил знакомому подростку залезть в чужой гараж. Ночью они осуществили задуманное – через окно проникли в хозяйственную постройку и похитили мотоцикл.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), а также по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). Информцию предоставили в пресс-службе следственного отдела СК Карелии.

В настоящее время проводятся следственные действия. Сегежанину грозит до восьми лет лишения свободы.