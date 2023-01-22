19 правонарушителей задержали за неделю в Карелии

За прошедшую неделю сотрудники подразделений Росгвардии совершили 412 выездов по тревожным сигналам.

В 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Всего задержано за правонарушения 19 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Как уточнили правоохранители, находившиеся на маршрутах патрулирования, 16 граждан задержали за административные правонарушения, трое задержаны по подозрению в совершении преступления. Общая сумма ущерба, которую нанесли злоумышленники, составила более девяти тысяч рублей. // фото: 10.rosguard.gov.ru.