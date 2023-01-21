Пакеты с расчлененным телом обнаружили в бане в Ленобласти

Страшная находка была сделана в соседнем с Карелией регионе. Днем 21 января полицию вызвала 52-летняя жительница Петербурга. Женщина обнаружила части человеческого тела в бане на участке во Всеволжске. Об убийстве с расчлененкой сообщает портал 47news.

Оперативники обнаружили два пакета и сверток из простыни. Внутри лежали фрагменты трупа.

По словам заявительницы, в доме проживает ее дальний родственник. С ее слов, мужчина поспросил помочь избавиться от останков. Подозреваемого задержали. В ситуации разбирается полиция, криминалисты и следователи. // фото unsplash.com